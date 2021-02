Die Diskussion um Ruhestörungen am Adolf-Damaschke-Platz in Hohen Neuendorf reißt nicht ab. Im jüngsten Bauausschuss wurde erneut debattiert. Die SPD-Umweltfraktion brachte das Thema unter dem Stichwort „Gemeinsam friedlich leben“ im Oktober 2020 in die Gremien. Seitdem beschäftigen sich Abg...