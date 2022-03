Vor elf Wochen gab Ludger Weskamp (SPD) freiwillig das Amt des Landrates in Oberhavel ab. Ein Nachfolger ist noch immer nicht gefunden. Dutzende Kandidaten streben die Nachfolge an und stellen sich am Mittwoch, 16. März, in Oranienburg im Kreistag vor. Wer sind diese Männer und Frauen? Wie läuf...