Zwischen Pferdekoppeln, saftig-grünen Feldern und Kleingärten ist kurz hinter Kremmen die Käserei von der Mozzarella Paolella GmbH zu finden. So sorglos wie es in dieser Szenerie scheint, war das letzte Jahr für den Betrieb jedoch nicht. Wie die in dem knall-gelben Haus eines Bauernhofes beherbe...