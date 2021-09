Zahlreiche Unternehmen öffnen am Freitag, 24. September, von 16 bis 21 Uhr ihre Türen. Bei der „Langen Nacht der Wirtschaft“ wollen sie zeigen, wie vielfältig und attraktiv der Wirtschaftsstandort Oranienburg ist. Von international bekannten Firmen wie Orafol über das Rewe-Logistikzentrum, Bauunternehmen und Autohäuser bis hin zu den Oberhavel Kliniken ist ein breites Spektrum an Betrieben und Branchen vertreten.

Die Unternehmen geben einen Einblick in ihre Produktion, in ihren Verkauf oder in andere Unternehmenstätigkeiten. Interessierte können sich bei Unternehmensführungen informieren und mit Verantwortlichen ins Gespräch kommen, Ausbildungsberufe entdecken, Gespräche mit Mitarbeitenden in den Unternehmen führen, Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag ausprobieren und vieles mehr. Die Lange Nacht der Wirtschaft bietet Führungen durch die Produktionshallen, die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden sowie Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren.

Das sind die Zielgruppen

● Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach spannenden Ausbildungs- oder Praktikumsmöglichkeiten sind

● Pendlerinnen und Pendler, die einen attraktiven Arbeitsplatz in Wohnortnähe suchen

● Bürgerinnen und Bürger, die die leistungsstarken Unternehmen in der Wirtschaftsregion kennenlernen möchten

● Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit anderen Unternehmen vernetzen möchten

Die Veranstaltungsorte in Oranienburg

Die Veranstaltung findet im Gewerbepark Nord, im Gewerbepark Süd, im Innovationsforum Lehnitzstraße sowie am Oranienburger Standort der Oberhavel Kliniken statt. An den drei erstgenannten Veranstaltungsorten wird es jeweils einen zentralen Punkt (Hub) geben, an dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln, informieren, stärken und unterhalten können.

Zwischen den vier Hubs verkehrt ein Shuttlebus, der kostenfrei genutzt werden kann. Ein weiterer Haltepunkt des Shuttlebusses befindet sich am Bahnhof Oranienburg. In den Gewerbegebieten stehen begrenzt Parkplätze für die individuelle Anreise zur Verfügung.

Kosten und Corona-Regeln

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenfrei. An den Veranstaltungsorten wird es Verpflegungsmöglichkeiten für Selbstzahlerinnen und Selbstzahler geben.

Es liegt ein Hygienekonzept vor, welches durch die Teilnehmer:innen zu berücksichtigen ist. Grundsätzlich sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Vor Betreten des jeweiligen Unternehmensgeländes müssen sich alle Gäste per App (Corona-Warn-App, Luca-App) oder analogen Zetteln, die ausliegen werden, registrieren. In den Innenräumen der Unternehmen greift die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Im Rahmen der Veranstaltung wird es Testmöglichkeiten am Bahnhof Oranienburg und bei den Oberhavelkliniken geben. „Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis inklusive Lichtbildausweis mit.“

Umfangreiches Rahmenprogramm

Ein Musikprogramm sowie Essens- und Getränkestände runden die Veranstaltung ab. Die Highlights: „Bäm!“, Deutschlands erste Showdrumming-Band, wird den Gewerbepark Süd zum Leben erwecken. „Märkisch Blech“ (die Band setzt sich überwiegend aus Musikschülern der Kreismusikschule Zehdenick und Oranienburg zusammen) wird derweil auf dem Orafol-Areal spielen. Auf dem Gelände von Gepard können bei Live-Musik Bratwurst vom Grill und Getränke genossen werden.