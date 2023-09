Illuminationen, fluoreszierende Gebäude und Bäume, leuchtende Objekte und ein Einkaufserlebnis mit Party-Feeling: Der Herbst wird bunt in Oranienburg. Gleich zwei Veranstaltungen stehen an: die Lichternacht und der Lichterzauber. Einen Tag überschneiden sich die Ereignisse und verschmelzen zu einem großen Lichtspektakel.

Die Lichternacht, ausgerichtet von der City-Gemeinschaft Oranienburg (CGO), hat Tradition. In diesem Jahr wird zur 15. Auflage der beliebten Veranstaltung eingeladen. Sie findet am Freitag, 27. Oktober, ab 14 Uhr statt. Höhepunkt ist wie immer der Lampionumzug.

Umzug mit Lampions durch die Innenstadt

Die Ursprungsidee war, in diesem Jahr den Umzug vom Hammer-Markt an der Havel und am Schloss entlangzuführen. Doch die Sicherheitsbedenken waren zu groß, wie der CGO-Vorsitzende und Schlossparfümerie-Inhaber Sebastian Lagatz sagt. „Der Weg an der Havel ist zu schmal.“ Zumal traditionell Hunderte von Menschen teilnehmen. Insgesamt erwartet er zur Lichternacht erneut rund 5000 Gäste.

Der Familien-Umzug startet deshalb, wie gewohnt, um 18 Uhr am Bötzower Platz, vorneweg der Fanfarenzug einer Freiwilligen Feuerwehr. Die Route führt über die Schlossbrücke in die Bernauer Straße. Der Umzug biegt in der Stralsunder Straße ab, um über die Schul- und Mittelstraße wieder aufs autofreie Festgelände zu gelangen. Die Bernauer Straße ist zwischen den Kreuzungen Lehnitzstraße und Stralsunder Straße für Autos gesperrt. Rund 100 Geschäfte – vom Bötzower Platz zur Eisenbahnbrücke – beteiligen sich an der Lichternacht. Sie geht offiziell bis 22 Uhr.

Werben für die Lichternacht in Oranienburg 2023: Denise Deutsch, Steffen Hennes, Sebastian Lagatz, Marcus Herrmann und Dirk Henke (von links)

© Foto: Marco Winkler

Erfolgsrezept der Lichternacht nur leicht überarbeitet

Zur Lichternacht verspricht Sebastian Lagatz „tolle Sachen“. Dabei soll an der Tradition festgehalten werden: Trommler, tanzende Kinder, DJ, Stelzenläufer. Kulinarisch: Bier und Cocktails, Bratwurst, Crêpes, Fischkutter. Hinzu kommen: Feuerwehr-Präsentation, Hüpfburg, Kinderschminken, Live-Musik an der Tourist-Info. „Passend zur Jahreszeit gibt es dort wieder Punsch, ausgeschenkt vom Kurfürsten“, so Denise Deutsch vom Tourismusverein Oranienburg und Umland. Bei der CGO ist sie für die Pressearbeit zuständig.

Ob das Schloss beleuchtet sein wird und, wie geplant, Frostis Fun Crew mit Fackeln in die Havel steigen, sei laut Lagatz noch etwas offen. Die Lichternacht bleibt traditionell. Das Erfolgsrezept wird nur wenig überarbeitet, leicht modernisiert. Neu sind die mit LED-Leuchten ausgestatteten Bäume in der Innenstadt, so Sebastian Lagatz.

Lichterzauber parallel zur Lichternacht

Die Lichternacht dürfte in diesem Jahr noch größer wirken. Parallel ist der Oranienburger Lichterzauber im Schlosspark zu sehen. Schon am 21. Oktober eröffnet die Dauerveranstaltung der Produktionsfirma „World of Lights“. „Eigens kreierte Lichtobjekte verwandeln den Schlosspark Oranienburg zu einer modernen Kunstgalerie“, heißt es in der Ankündigung der für den Schlosspark zuständigen Holding-Tochter TKO (Tourismus und Kultur Oranienburg).

Dort ist auch die Antwort zu finden, ob das Schloss zur Lichternacht illuminiert sein wird. Teil vom Lichterzauber ist eine beleuchtete Schlossfassade, an der zudem Videos zu sehen sein sollen. „Jedes Szenario hat eine Geschichte zu erzählen, hören Sie Ihren Augen also gut zu“, heißt es.

Der Lichterzauber im Schlosspark beginnt am 21. Oktober und dauert mehrere Wochen an.

© Foto: Conny Mueller

Im Schlosspark selbst werden die bekannten Orte wie Orangerie und Schlussteich mit Licht in Szene gesetzt. Alte Bäume erstrahlen bunt, kleine und große Ecken ziehen durch LEDs, Projektoren, Beamer und fluoreszierende Materialien Blicke auf sich. Es gibt Video-Projektionen, interaktive Elemente mit Musik, Skulpturen.

Der Lichterzauber ist bis zum 7. Dezember im Schlosspark zu sehen. Geöffnet ist vom 21. bis 28. Oktober zwischen 18 und 22 Uhr, vom 29. Oktober bis 7. Dezember schon ab 16 Uhr. Laut Veranstalter gibt es an „diversen Ständen“ Getränke und Essen.