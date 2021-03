Der Jugend- und der Klimabeirat in Glienicke können ihre Arbeit aufnehmen. Auf einer Sondersitzung sind am Montagabend die Mitglieder gewählt worden. Für die Versammlung galt Präsenzpflicht, da Personenwahlen in Brandenburg nicht online durchgeführt werden dürfen. Auch die freie Stelle im Seniorenbeirat wurde am Montagabend wieder besetzt.

Wechselnde Mehrheit

Dabei setzte sich die 71-jährige Jutta Breetz gegen die Ehrenamtspreisträgerin Karin Kohn knapp durch. Im ersten Wahlgang hatte Kohn zwar eine Stimme mehr als ihre Mitbewerberin, aber nicht die gesetzlich vorgeschrieben Mindestanzahl. In der zweiten Runde hatte Jutta Breetz dann plötzlich zwei Stimmen mehr als Kohn und wurde gewählt. Barbara Giessmann vom Seniorenbeirat lud trotzdem beide Bewerberinnen zur nächsten Sitzung des Gremiums ein.

Karin Kohn, die zehn Jahre lang den Glienicker Seniorenclub leitete und in der älteren Generation bestens vernetzt ist, scheitere damit bereits zum zweiten Mal bei dem Versuch, sich mit einem Mandat im Seniorenbeirat zu engagieren. Bei der Wahl im November 2019 hatte sie ebenfalls das Nachsehen.

Engagierte Jugendliche

Unkomplizierter verlief die Wahl des Jugendbeirates. Gewählt wurden Emily Buhr, Alice Feller, Tamina Fiebach, Svenja Herm, Henning Kaul, Maximus Schrang und Yannik Zwanzig. Rigoberth Lauffer, der nicht genügend Stimmen für das siebenköpfige Gremium bekam, soll aber trotzdem im Beirat mitarbeiten.

„Ich möchte der Jugend eine Stimme geben und nicht nur die Erwachsenen über unser Zukunft bestimmen lassen“, begründete die 14-jährige Emily Buhr ihre Bewerbung für das Gremium. Ähnlich argumentierte auch Alice Feller. „Wir selber wissen am besten, was Kinder und Jugendliche denken“, sagte die 14-Jährige. Gemeindevertreter Uwe Klein (SPD) gratulierte den Mitgliedern des neuen Beirates und rief sie auf, sich einzumischen. „Zeigt uns mal, wie ihr es haben wollt. Seit unbequem und sagt uns, wie es besser geht“, gab er ihnen mit auf den Weg.

Denkzettel für Neeb-Bruckner?

Die Mitglieder des Klimabeirat sind Erik Beier, Britta Fiedler, Stefan Hesse, Andreas Maluck, Barbara Neeb-Bruckner, Heinrich Neumann und Sonja Vorwerk-Halve. Allerdings musste Barbara Neeb-Bruckner sich einem zweiten Wahlgang stellen. Sie erreichte in der ersten Runde nicht die notwendige Stimmenzahl. Möglicherweise haben einige Lokalpolitiker der Radfahr-Aktivistin und früheren Gemeindevertreterin einen kleinen Denkzettel verpassen wollen. Es gab zu ihrer Amtszeit einen internen Streit in ihrer bündnisgrünen Fraktion, der letztlich zur Trennung führte.

Auf den konstituierenden Sitzungen sollen die neuen Beiräte über den Vorsitz ihres Gremiums beraten. Die Gemeindevertretung will dann den Vorschlägen folgen.