Ein rund 100 Meter langer und 2,50 Meter breiter Radweg ist an der Germendorfer Allee in Oranienburg gebaut worden. Die Bauarbeiten seien bereits Ende vergangener Woche abgeschlossen worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag in Oranienburg mit.

Anbindung zum Uferweg am Oranienburger Kanal

Geschlossen worden sei die Lücke zwischen dem Uferweg am Oranienburger Kanal und dem Radweg an der B273 (Germendorfer Allee) nördlich der Kanalbrücke. „Damit können Radfahrer, die zwischen Eden und der Innenstadt beziehungsweise Friedenthal unterwegs sind, nun komfortabel und sicher auf einer glatten Fahrbahnoberfläche radeln“, erklärte Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer.

Empfehlung des ADFC gefolgt

Mit der Asphaltierung des bislang nur notdürftig befestigten Radwegabschnitts sei eine Empfehlung der ADFC-Ortsgruppe aus Oranienburg nach nur einwöchiger Bauzeit kurzfristig umgesetzt worden, so Fehlauer. Voraussetzung dafür sei der Abschluss eines Gestattungsvertrages mit dem Eigentümer, über dessen Grundstück der Weg verläuft, gewesen.