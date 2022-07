Gabriela Fischer, Inhaberin vom Café und Bistro Haltestelle in der Niederheide in Hohen Neuendorf, hat ihre ansteckende gute Laune nicht verloren. Hier bedient Sebastian Teichler. Der Müllwagenfahrer hat von seinen Kollegen den Tipp bekommen, in der Niederheide seine Pause zu machen. © Foto: Jürgen Liebezeit