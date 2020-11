Jetzt gibt es auch in Hohen Neuendorf ein Lastenfahrrad, das kostenfrei ausgeliehen werden kann. Es steht seit dem Wochenende zur Verfügung. Das teilte Viktor Makowski vom ADFC-Stadtverband mit.

Spenden reichten nicht ganz

Verkehr Land Brandenburg fördert Anschaffung von Lastenrädern Potsdam Dank beharrlichem bürgerschaftlichem Engagement und vieler Einzelspenden aus Hohen Neuendorf und anderen Orten habe der „Flotte Hubert“ für Hohen Neuendorf angeschafft werden. Da der Spendeneingang aber nicht komplett gereicht habe, hätten Mitglieder des AFDC-Stadtverbands den Rest beigesteuert. Weitere Spenden mit dem Betreff „Spende fLotter Hubert“ auf das Konto des ADFC Berlin e.V. (DE52 1005 0000 0190 3716 09, Berliner Sparkasse) sind deshalb weiterhin willkommen.

Standort an der Hubertus-Apotheke

Das Lastenrad kann tageweise über die Plattform www.fLotte-Berlin.de kostenlos reserviert und an der Sankt-Hubertus-Apotheke nahe des S-Bahnhofs Hohen Neuendorf abgeholt und zurückgegeben werden.

Das Fahrrad eignet sich auch als Werbeträger. Gewerbetreibende, Vereine, Parteien und Einzelpersonen aus Hohen Neuendorf können gegen eine Mindestspende von 150 Euro Aufkleber auf dem Lastenrad anbringen. Ebenso werden noch Standorte in der Niederheide, Osramsiedlung, in Bergfelde und in anderen Wohngebieten für ein oder zwei weitere Lastenräder gesucht (Kontakt Lastenräder: Lastenrad@TheMakowskis.de und ADFC-Ortsgruppe: claudia.horyza@brandenburg.adfc.de

Es ist das zweite Leih-Lastenrad in Oberhavel

Die ADFC-Ortsgruppe Hohen Neuendorf trifft sich regelmäßig am ersten Montag im Monat, am 7. Dezember vermutlich per Videokonferenz. Interessierte Neumitglieder sind willkommen.

Es ist das zweite Leih-Lastenrad in Oberhavel. In Oranienburg kann die „Jette“ am Bioladen „Oranjeboom“ ausgeliehen werden.