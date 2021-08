Acht Radfahrer und ein Autofahrer sind am Sonntagnachmittag unterwegs auf der Liebenwalder Straße in Summt. Alle fuhren die L 211 in Richtung Berlin entlang, als es kurz vor der Autobahnzufahrt zu einem Unfall kam. Der hatte einen handfesten Streit zur Folge, sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Die Radfahrer waren so aufgebracht, dass sie den Autofahrer aus seinem Wagen zerrten.

Zwei Radfahrer stürzen auf der L211

Zwei der acht Män...