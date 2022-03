Das Leben und Wirken von Gerhard Steger, der am 19. Januar 1938 in Gumbinnen in der ehemaligen Provinz Königsberg geboren wurde, hat sich am 5. März in Neuholland vollendet. Bleiben wird die Erinnerung an einen freundlichen und vor allem umtriebigen Zeitgenossen, der eigentlich immer nur eine Klei...