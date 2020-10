„Die Erwachsenen sollen mehr auf die Umwelt achten“, finden Jannik (12) und Jasper (9) Irder. Beide gingen am Sonnabend in Hohen Neuendorf mit gutem Beispiel voran, indem sie sich in der Kirschallee an einer Baumpflanzaktion beteiligten. Dazu aufgerufen hatten die Umweltkids und die Unternehmergemeinschaft Hohen Neuendorf. Unterstützt wurden die Akteure auch von Abgeordneten des Stadtparlaments.

Kirschallee um 35 Bäume reicher

Jannik und Jasper waren damit beschäftigt, Pflanzlöcher für Apfelbäume auszuheben. Insgesamt wurde die Allee am Wochenende um 35 Obstbäume reicher.

Das zirka 5000 Quadratmeter große Grundstück für den besonderen Obstgarten hat die Stadt zur Verfügung gestellt. Die Bäume sind von Spendengeldern bezahlt, die von den Umweltkids und Unternehmern im vergangenen Jahr auf dem Adventsmarkt gesammelt wurden. Ziel ist es, dass eine Streuobstwiese heranwächst, die von den Umweltkids gepflegt wird. Die Unternehmer wollen sich bei Ernte, Verarbeitung und Verkauf engagieren. Und mit Blick auf die vergangenen trockenen Sommer hat die Stadtverwaltung versprochen, das nötige Nass per Wasserwagen des Bauhofs heranzuschaffen.