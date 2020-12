Die Briese entspringt dem Wandlitzsee. Sie fließt durch den Rahmer- sowie den Lubowsee und mündet in Birkenwerder in die Havel. Von dort aus gelangt das Briesewasser über die Elbe in die Nordsee. Wussten Sie noch nicht? Das ist eine von vielen Informationen, die der Verein Waldschule Briesetal für eine sogenannte „Naturschatzsuche“ zusammengetragen hat.

„Wir wollen den Menschen auch in der jetzigen Zeit die Tage etwas verschönern“, sagt Geschäftsführerin Sybille Strehle. „Wir müssen dieses Weihnachten mit vielen Einschränkungen leben. Doch Wald und Natur haben ihre Tore immer für uns geöffnet“, sagt sie. Das Angebot ist für Naturschutzliebhaber gedacht. Es führt vorbei an einer Wildschweinsuhle, Biberdämmen und Feuchtwiesen.

Hinter der Naturschatzsuche verbirgt sich ein Wanderweg, der rund vier Kilometer durchs Briesetal führt. „An bestimmten Punkten warten dann interessante Informationen.“ Die sind einem Flyer zu entnehmen. Die Tour startet direkt an der Waldschule, Briese 13, in Birkenwerder. Dort liegen auch die Flyer aus.

„Vielleicht bekommen Sie so einen neuen Blick auf unseren Wald“, sagt Sybille Strehle. Im Sinne des Naturschutzes freut sie sich, wenn die Flyer am Ende wieder abgegeben werden. Alternativ kann am Flyerkasten ein QR-Code eingescannt werden. Da der Verein gemeinnützig arbeitet, würde sich Sybille Strehle am Ende der Tour auch über eine kleine Spende freuen.