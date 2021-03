Groß-Ziethen ist gerüstet. Jetzt muss Meister Adebar nur noch aus den warmen Gefilden anreisen. In einer gemeinsamen Aktion ist jetzt das Storchennest in der Groß-Ziethener Dorfstraße erneuert worden. Im vergangenen Jahr musste das Nest aus Sicherheitsgründen abgetragen werden. Am alten Standor...