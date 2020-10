Die Oranienburger Stadtbibliothek muss kurzfristig aus betrieblichen Gründen am Dienstag, Donnerstag und Freitag dieser Woche (27., 29. und 30. Oktober) die Öffnungszeiten reduzieren. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit.

An den genannten Tagen schließt die Bibliothek bereits um 16 Uhr. Die Medien können außerhalb der Öffnungszeiten über den Rückgabeautomaten zurückgegeben werden. Für Fragen stehen die Mitarbeiter per E-Mail an stadtbibliothek@oranienburg.de zur Verfügung.