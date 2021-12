Olaf Scholz ist am Mittwoch zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt worden. Der Weg ins Kanzleramt war lang: Juso-Chef, SPD-Generalsekretär, Arbeitsminister, Hamburger Bügermeister, Vize-Kanzler - und ein Besuch in Oranienburg. Als Scholz im Landtagswahlkampf 2019 in die Kreisstadt k...