Die Corona-Zahlen in Oberhavel hangeln sich von einem Landkreis-Rekord zum nächsten. Inzwischen haben mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete die Online-Petition für stille Solidarität unterzeichnet, um der Zunahme an Corona-Demonstrationen etwas entgegenzusetzen. Die so genannten „Spaziergäng...