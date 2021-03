Im Kreistag am Mittwoch gedachten die mehr als 50 Abgeordneten den bisher in Oberhavel an oder infolge einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen. Mit Stand von Mittwoch waren es laut Kreisverwaltung 217. Landrat Ludger Weskamp rief in seinem Bericht zu einem Gedenken auf. „Es ist ein wichtiges Z...