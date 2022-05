Die Parksituation an Bahnhöfen wird vielfach kritisiert. Einigen sind es zu wenige Parkflächen, andere mokieren die Versiegelung von Flächen. Ein Bahnhof in Oranienburg wird am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad angesteuert – der in Sachsenhausen. Es gibt dort kaum Parkflächen. Die SPD wollte...