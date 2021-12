In fünf Jahren ist ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Mit dem wachsenden Anteil der älteren Menschen steigt auch der Bedarf an Hilfe und Pflege. Der Märkische Sozialverein (MSV) reagiert darauf und startet im neuen Jahr das Mensch-Mit-Mensch-Angebot, das speziell ältere Menschen in...