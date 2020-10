Im Streit um die Besucherführung zur Gedenkstätte Sachsenhausen könnte es eine baldige Einigung geben. Nach einem Treffen aller beteiligten Behörden mit Opferverbänden, Landtagsabgeordneten und der Anwohnerinitiative Awi, das auf Einladung von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) in der Gedenkstätte stattfand, sprachen Beteiligte anschließend von konstruktiven Gesprächen.

Stiftungsrat soll sich mit Plänen beschäftigen

„Wir haben verschiedene Varianten der Wege- und Verkehrsführung beraten, die dem Stiftungsrat am 19. November vorgelegt werden“, teilte der Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) anschließend mit. Die Debatte habe gezeigt, dass sich die Interessen von Anwohnern, Hinterbliebenen und deren Angehörigen sowie den Besuchern vereinbaren ließen. Diskussionsgrundlage waren Vorschläge eines von der Gedenkstätte beauftragten Architekturbüros. Über die genauen Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Zunächst soll sich der Stiftungsrat mit den Plänen beschäftigen.

Sondersitzung des Hauptausschusses abgesagt

Wegen der Vereinbarung musste die für Donnerstag geplante öffentliche Sondersitzung des Hauptausschusses zu diesem Thema abgesagt werden. Der Vorsitzende Werner Mundt (CDU) hatte erst vergangenen Woche zur Sitzung eingeladen, um über die Planervorschläge zu diskutieren. Das muss nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Anwohner klagen seit Jahren über den Besucherandrang in der Gedenkstätte. Besonders störend ist der Busparkplatz in unmittelbarer Nähe der Grundstücke. Bisher hatte es zwischen Stadtverwaltung, Gedenkstätte und Anwohnerinitiative keine Einigung über eine Verlegung gegeben. Immerhin besteht in der Stadtverordnetenversammlung Konsens, dass der Busparkplatz nicht am Schäferweg bleiben kann.

Weiterhin bleibt auch die unzureichende Linienbusanbindung ein Problem. Zahlreiche Vorschläge dazu gab es bereits. Doch eine Umsetzung blieb aus.

Weniger Besucher wegen Corona

Derzeit ist die Gedenkstätte pandemiebedingt weit entfernt von den früheren Besucherzahlen. Im Sommer seien wieder etwas mehr Besucher gekommen, doch danach waren die Zahlen wieder rückläufig, sagt Stiftungssprecher Horst Seferens. Das Ausbleiben ausländischer Touristen und die Absagen von Klassenfahrten nach Berlin seien spürbar. Doch die Gedenkstättenleitung erwartet, in Zukunft an frühere Besucherzahlen anknüpfen zu können. Zuletzt kamen jährlich weit über 700.000 Besucher in die Gedenkstätte Sachsenhausen.