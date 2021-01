Aus Washington gingen am Mittwochabend unfassbare Nachrichten in die Welt. „Sturm auf das US-Kapitol“ vermeldeten die Agenturen. Wenig später gab es Bewegtbilder. Demonstranten zerschlugen Fensterscheiben, drangen in das Gebäude ein: Zu sehen waren chaotische Szenen rund um und aus dem Parlam...