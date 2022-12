Zyniker könnten meinen, offene Briefe an die Bundesregierung hätten derzeit Hochkonjunktur. Nun reiht sich auch die Linke im Kreistag ein. Am Mittwoch, 7. Dezember, stimmen die Abgeordneten darüber ab, ob im Namen des Kreistags ein Brief für „Frieden, Diplomatie und Deeskalation“ an Bundes...