Am 1. März 2016 ging Peter Leys in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Oberkrämer. Auf den Tag genau sechs Jahre später will der einstige Agraringenieur das Amt abgeben. Er wolle in die anstehende Gemeindevertretersitzung einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand einbringen, ...