Seit August 2019 ermitteln Kriminalpolizei, Staatsschutz und Staatsanwaltschaft gegen einen älteren Mann, der mehrfach das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Inka Gossmann-Reetz (SPD) im Zentrum von Birkenwerder mit Kot beschmiert haben soll. „Die Ermittlungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen“, teilte der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Cyrill Klement auf Nachfrage mit. „Das Täter-Opfer-Gespräch dauert noch an“, so der Staatsanwalt.

Stillschweigen zu Inhalten

Das bestätigte auch die Hohen Neuendorfer Landtagsabgeordnete, ohne inhaltlich auf die Gespräche einzugehen. Das sei ihr nicht erlaubt.

Anhängig vom Ausgang des Täter-Opfer-Gespräche will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Anklage gegen den Mann erhoben oder der Verfahren eingestellt wird.

Zum letzten Mal ist das Wahlkreisbüro der Hohen Neuendorferin, die als Fraktionssprecherin für die Bekämpfung von Rechtsextremismus und für Innenpolitik fungiert, in der Nacht zum 22. August 2019 angegriffen worden. Der Ladenraum in der Hauptstraße sowie ein in der Nähe aufgestelltes SPD-Wahlplakat wurden erneut mit Kot beschmiert beziehungsweise beworfen. Zuvor wurde das Büro mehr als ein Dutzend Mal angegriffen.

Kameras überwachten das Zentrum

Die Polizei hatte das Zentrum von Birkenwerder aufwendig überwacht. Es gab regelmäßige Streifenfahrten mit Einsatzfahrzeugen und Zivilkräften. Am Rathausturm und am Büro wurden zudem Kameras installiert, die am Ende belastbare Hinweise auf den Mann gebracht haben.

Über das Motiv des heute 71-Jährigen rätselt die Staatsanwaltschaft noch. Ein politischer Hintergrund wird nicht ausgeschlossen. Deshalb ist das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft im Bereich „Politische Kriminalität" angesiedelt.

Die Fäkal-Anschläge von Birkenwerder sind nur ein Beispiel von mutmaßlich politisch motivierten Taten. In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 2.250 politisch motivierte Straftaten registriert. Das ist ein Rückgang um 728 Fälle, beziehungsweise fast ein Viertel gegenüber 2019.