Unaufmerksamkeit eines Berliner Autofahrers führte am Montag zu einem Verkehrsunfall in Glienicke. Der Unfall, an dem ein zwölfjähriger Junge beteiligt war, ereignete sich nach Angaben der Neuruppiner Polizeidirektion Nord, die auch für Oberhavel zuständig ist, an der Ecke Hauptstraße/Lessings...