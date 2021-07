Noch ist unklar, was in einen 33-jährigen Mann gefahren ist, der am Dienstag (6. Juli) mit dem Fahrrad in Oranienburg unterwegs war. Doch die Wut oder der Frust schienen groß zu sein. Er beleidigte Polizeibeamte – und hörte damit auch lange nicht auf.

Der Mann aus Oberhavel fuhr mit seinem Rad...