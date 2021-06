Vor sich selber und einem fatalen Fehler musste am Sonntagabend in der Glienicker Hauptstraße eine stark alkoholisierte Frau geschützt werden. Doch die 32-Jährige hatte ganz andere Pläne mit ihrem Auto. Allerdings haben Passanten eingegriffen und die Polizei in Oranienburg informiert.

Opel-Fahre...