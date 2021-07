Zu zahlreichen Einsätzen musste die Polizei am Wochenende in Oberhavel ausrücken, darunter Wohnmobil-Diebstahl in Hohen Neuendorf und Unfälle.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag haben unbekannte Täter von einem Grundstück an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf ein Wohnmobil der Marke Cit...