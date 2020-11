Ein bisher unbekannter Mann betrat am 15. und 31. Juli sowie am 14. August 2020 ein Augenoptik-Geschäft in der Berliner Straße in Borgsdorf. Dabei hatte er sich nach Angaben der Polizei mehrfach für eine Sonnenbrille der Marke „Gucci GG 0241S“ im Wert von 300 Euro interessiert und bei den Mitarbeitern erkundigt, ob ein Ratenkauf möglich wäre.

Ratenkauf abgelehnt

Die Nachfrage wurde abgelehnt, woraufhin der Unbekannte am 14. August gegen 18 Uhr die Sonnenbrille ergriff und damit in unbekannte Richtung aus dem Geschäft flüchtete.

Polizei bittet um Hilfe

Inzwischen konnte ein Phantombild erstellt werden. Der Gesuchte ist laut Polizei zwischen 18 und 25 Jahre alt, hat eine Körpergröße von zirka 1,70 Meter und einen eher dunklen Teint sowie dunkles Haar. Wer den abgebildeten Mann erkennt, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Nummer 03301 8510 melden.