In der Silvesternacht gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bötzow, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Sie durchsuchten offenbar alle Räume, so die Polizei. Die Einbrecher erbeuteten einen Safe in dem sich Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände befanden. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.