Keine Hinweise gibt es bislang auf den oder die Täter, die am Freitagnachmittag einer 90-jährigen Frau böse mitspielten. Sie stahlen der Frau in einem Supermarkt in Hohen Neuendorf aus der geschlossenen Handtasche, die sie über der Schulter trug, das Portemonnaie. Glück im Unglück: Der Schaden hält sich mit 100 Euro in Grenzen.

Einbruch in Gartenhäuschen

Teurer zu stehen kommt einer Borgsdorfer Familie ein Einbruch auf ihrem Grundstück am Fliederweg. In der Nacht zu Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem nahe dem Einfamilienhaus stehenden Gartenhäuschens. Daraus stahlen sie ein Damenrad der Marke Scott und ein Herrenrad vom Hersteller Diamant. Die Polizei beziffert die finanziellen Folgen des Einbruchs und Diebstahls mit 1100 Euro.