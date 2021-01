Als am Wochenende die große innerstädtische Baustelle in Liebenwalde ruhte und das Gelände in der Errnst-Thälmann-Straße, Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße, nur durch einen Bauzaun abgesperrt war, konnte das einige ungewollte Eindringlinge nicht davon abhalten, sich zu „bedienen“.

Gewaltsam traten sie eine Spanplatte ein und durchsuchten den mehrgeschossigen Bau. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten die Diebe im Inneren sämtliche Räume aufgesucht und diverse Geräte und Baumaschinen gestohlen.

Alle Räume durchsucht

„Das ist echt sehr, sehr ärgerlich“, sagt Kristin Liefke, die zusammen mit ihrem Mann Thomas das Mehrfamilienhaus in Liebenwalde baut. Eigentlich sind es zwei Häuser in einer Baustelle. Dort entstehen für 1,5 Millionen Euro insgesamt 17 Wohnungen. „Wir haben den Schaden heute morgen entdeckt“, sagt Kristin Liefke. Die Diebe hatten vor allem wertvolles Werkzeug im Sinn. Sie schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schon im Sommer sei aus der angrenzenden Werkzeug-Garage „am hellichten Tag“ ein Werkzeugkoffer weggekommen.