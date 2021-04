Eine 68-jährige Frau aus Ostprignitz-Ruppin bog am Montag, 26. April, gegen 18.30 Uhr mit einem VW in Sommerfeld von der Kremmener Straße nach links in die Dorfstraße ab. Dabei übersah sie jedoch offenbar einen Kia, der von einer 61-jährigen Frau aus dem Havelland auf der Dorfstraße aus Richtu...