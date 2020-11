Zwei Wohnungseinbrüche und einen misslungenen Einbruch meldet die Oberhaveler Polizei. Alle Taten ereigneten sich am Donnerstag. An allen Tatorten wurden Hebelspuren an den Terrassentüren festgestellt, berichtet Polizeisprecherin Christin Knospe.

Räume durchwühlt

Polizei Ehepaar ausgetrickst - Bargeld in Mühlenbecker Land erbeutet Mühlenbecker Land In ein Haus am Kremmener Gartenweg brachen Unbekannte zwischen 16 und 18.30 Uhr ein. In Hohen Neuendorf geschah der Einbruch laut Knospe am Donnerstag zwischen 18.30 und 23.30 Uhr an der Erdmannstraße. Die Räume der beiden Häuser wurden durchwühlt. Was gestohlen wurde, sei noch unklar.

Gescheitert sind Einbrecher am Donnerstag in Oranienburg. Dort versuchten Unbekannte laut Knospe an der Schmalkaldener Straße eine Terrassentür aufzuhebeln, was nicht gelang.

Der Schaden beläuft sich in allen drei Fällen auf 1000 bis 1500 Euro. Kriminaltechniker haben an den Tatorten Spuren gesichert, die nun ausgewertet würden.