Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Oberhavel registriert. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.

Zwei Häuser in Schwante Ziel von Dieben

Bargeld stahlen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag aus zwei benachbarten Einfamilienhäusern am Birkenweg Schwante. Im ersten Haus hatten sie eine Wintergartentür aufgehebelt, im Nachbarhaus ein Fenster. Die Bewohner der Häuser schliefen derweil in den oberen Etagen.

Schuppen in Sachsenhausen, Arztpraxis in Birkenwerder

Am Försterweg in Sachsenhausen hebelten Diebe in der Nacht zu Sonnabend einen Schuppen auf und stahlen ein Fahrrad. Bereits am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in eine Arztpraxis in Birkenwerder ein. Dort wurde eine Kassette mit Bargeld gestohlen.