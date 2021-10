Motorrad-Besitzer werden in Oberhavel des Öfteren Opfern von Dieben. So erging es auch einem Mann in Hohen Neuendorf. Die Polizei fahndet jetzt nach einem Motorrad, das am Montagabend dort gestohlen worden ist.

Der Eigentümer hatte das Krad zwischen 19.30 und 22.15 Uhr auf einem öffentlichen Par...