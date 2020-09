Zwei Fahrzeugbesitzer stellten am Sonntagnachmittag fest, dass an ihren Fahrzeugen – einem Audi und einem Nissan, die auf einem Parkplatz in der Gartenkolonie im Friedenthaler Weg geparkt waren – durch eine bisher unbekannte Person Bauschaum in den Auspuff gesprüht wurde. Es entstand ein Schaden von knapp 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.