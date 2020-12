Das hätte übel ausgehen können: Ein 14-Jähriger hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in Borgsdorf mit einem Achtjährigen auf einem Spielplatz am Fliederweg gestritten.Keine VerletztenDer Jüngere soll den Älteren zunächst mit einem Stock geschlagen haben. Der 14-Jährige entz...