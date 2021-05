Die Polizei war am Donnerstag, 13. Mai, und in der Nacht darauf nach mehreren Auseinandersetzungen in der Oberhavel-Kreisstadt im Einsatz. In beiden Fällen waren Jugendliche beteiligt.

Lautsprecherbox und Ketten abgenommen

Drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren wurden am Freitag eine Stunde n...