Moderne Technik macht es möglich. Die Oranienburger Polizei konnte am Mittwoch ein Auto, das in Glienicke entwendet wurde, über einen GPS-Tracker an Bord des Pkw in der Uckermark orten. Der Toyota Hilux, der in der Albrechtstraße stand, wurde zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche durch einen ...