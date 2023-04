Was haben sich die Täter dabei nur gedacht? Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Niederheide in Hohen Neuendorf für extrem gefährliche Situationen gesorgt. Sie entfernten in mehreren Straßen insgesamt zwölf Gullydeckel.

Betroffen waren nach Angaben von Carola Haase vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg die Friedrich-Engels-Straße und Goethestraße sowie einige Nebenstraßen. „Alle Gullydeckel konnten durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt werden“, so Carola Haase. Zum Glück kam niemand zu Schaden.

Anzeige gegen Unbekannt

Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Ob es einen Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in Oranienburg gibt, ist unklar. Zwei bislang unbekannte Personen haben ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch kurz nach 0 Uhr

Einbruch mit Gullydeckel in Oranienburg

Gegen 0.17 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen, mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Optikers in der Bernauer Straße einzuschlagen. Die Tür zersplitterte, ging aber nicht zu Bruch, sodass ein Eindringen in das Geschäft misslang.

Laut Zeugenaussagen flüchteten sie dann mit einem Pkw Kombi in Richtung Liebigstraße.

„Den Gullydeckel hatten sie zuvor aus der Liebigstraße entnommen“, so Polizeisprecherin Haase. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Wie gefährlich Gullydeckel im Straßenverkehr sind, zeigt ein Beispiel aus Birkenwerder. Vor etwa zehn Jahren hat ein damals 30-jähriger Mann zwei Gullydeckel von der Brücke am Wensickendorfer Weg auf die A10 geworfen. Die massiven gusseisernen Gitter zersplitterten auf dem Asphalt. Sechs Autos, die über die scharfkantigen Teile gefahren waren, wurden beschädigt. Dass niemand verletzt wurde, war reine Glückssache. Der Mann aus Birkenwerder wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu sechs Jahren Haft verurteilt.