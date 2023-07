Polizisten haben am Freitag (14. Juli) gegen 7.45 Uhr in der Nauener Straße in Kremmen einen Mercedes-Fahrer kontrolliert. „Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand“, berichtet Carola Haase vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg.

Der Atemalkoholtest ergab einen erstaunlichen Wert. Der Mann hatte laut Polizei 2,60 Promille intus. „Mit im Fahrzeug saß das dreijährige Kind des Fahrzeugführers“, so die Polizeisprecherin.

Polizei bringt Kind zur Kita

Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe beim Arzt durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizisten haben zuvor das Kind in die Kita nach Staffelde gebracht. „Das hat bestimmt für Aufsehen gesorgt“, sagt Carola Haase.

Warum die Polizei den Mann auf der Nauener Straße angehalten hat, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise fiel er den Beamten auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der Einsatz könne aber auch auf einem anonymen Tipp beruhen, nannte die Polizeisprecherin eine weitere Möglichkeit. Auch „Kommissar Zufall“ wollte sie nicht ausschließen.

In ihrer Laufbahn hat Carola Haase zum ersten Mal von so einem Fall gehört. Manchmal sei die Polizei aber schon zu einer Kita gerufen worden, weil ein Elternteil im betrunkenen Zustand das Kind abholen wollte.