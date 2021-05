Zu einem Unfall ist es am Sonnabend gegen Mittag auf der Bundesautobahn 10, zwischen dem Dreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg, gekommen. Von einem Hyundai fiel während der Fahrt vermutlich ein Teil der Auspuffanlage ab und flog direkt in die Fahrzeugfront eines Skoda, der hinter ihm fuhr, teilte die Polizei mit. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, obwohl die 23-jährige Skoda-Fahrerin durch Zeichen versuchte, ihn zum Anhalten zu bewegen. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden bei Unfall mit Rehwild

Tödlich endete für ein Reh bereits am späten Freitagabend gegen 23.10 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen. Dort kollidierte ein VW-Fahrer mit dem die Fahrbahn querendem Rehwild. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so die Polizei. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geholt.