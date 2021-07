Da sah nicht gut aus. Weil am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Kleintransporter auf der Landesstraße 21 zwischen Rehmate und Zeheldorf in Schlangenlinien bewegte und sogar in den Gegenverkehr geriet, rief ein Zeuge die Polizei an. Die war flugs zur Stelle und konnte das Fahrzeug in der Nassenheider Cha...