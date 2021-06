An der Skaterbahn in der Glienicker Hauptstraße hielten Zeugen gegen 23.15 Uhr am Sonntag eine Frau auf, bis die Polizei eintraf, und verhinderten so womöglich Schlimmeres.

Die 32-Jährige sei augenscheinlich betrunken, hatte ein Mann der Polizei telefonisch gemeldet. Bis die Beamten ankamen, ließ man sie nicht ans Steuer. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach schließlich 2,24 Promille.

32-Jährige versucht, zu flüchten

Die Frau habe mehrfach versucht, zu flüchten. Als sie in den Streifenwagen steigen sollte, um zur Blutentnahme gebracht zu werden, wurde sie handgreiflich, so Feierbach. Sie leistete Widerstand. Die Streifenpolizisten fuhren sie schließlich ins Krankenhaus, um ihren Blutalkoholwert bestimmen zu lassen.

Die 32-Jährige muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.