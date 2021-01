Kaputte Scheiben an der Eingangstür hat die Mitarbeiterin eines Discounters an der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf am Sonnabend festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben bislang unbekannte Täter offenbar einen Einkaufswagen gegen die Tür geschoben, sodass die Scheiben sp...