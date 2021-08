Am helllichten Tag gab es am Sonnabend, 28. August, in Mühlenbeck eine körperliche Auseinandersetzung. Beteiligt war ein Paketbote, der eine Lieferung an den Mann bringen wollte. Der 35-Jährige handelte sich bei der Aktion eine Strafanzeige an – genauso wie ein anderer Mann.

Ein großes Missvers...