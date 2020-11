Der Sachschaden ist höher, als der Wert der Beute:

Seitenscheibe von Einbrechern eingeschlagen

Durch bisher unbekannte Personen wurde an einem Dacia Duster, welcher in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder stand, in der Nacht zum Dienstag eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nach Angaben der Oranienburger Polizei ein Stand-up-Paddel im Wert von 250 Euro entwendet. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf zirka 1.750 Euro geschätzt.