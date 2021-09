Zu seinem seltsamen Unfall ist am Mittwoch gegen 14.45 Uhr am Abzweig von der Bundesstraße 167 nach Neuholland gekommen. Nach ersten Angaben der Polizeidirektion Nord hat dort ein Transporter einen Pkw verloren. Der Wagen muss von der Ladefläche des Anhängers dann in einem Graben gelandet sein.

